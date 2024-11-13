В России заявили о готовности производить с Китаем проверенное в ходе СВО оружие

Россия готова производить совместно с Китаем проверенное в ходе специальной военной операции (СВО) оружие, заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич.
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