Глава РФПИ Дмитриев оценил как очень уважительные контакты с представителями США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представитель президента России Кирилл Дмитриев оценил как "очень уважительные" свои контакты с представителями Соединенных Штатов и выразил надежду, что диалог между Вашингтоном и Москвой восстановился.