Глава РФПИ Дмитриев оценил как очень уважительные контакты с представителями США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представитель президента России Кирилл Дмитриев оценил как "очень уважительные" свои контакты с представителями Соединенных Штатов и выразил надежду, что диалог между Вашингтоном и Москвой восстановился.
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