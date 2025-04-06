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Глава РФПИ Дмитриев оценил как очень уважительные контакты с представителями США

Глава РФПИ Дмитриев оценил как очень уважительные контакты с представителями США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представитель президента России Кирилл Дмитриев оценил как "очень уважительные" свои контакты с представителями Соединенных Штатов и выразил надежду, что диалог между Вашингтоном и Москвой восстановился.

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