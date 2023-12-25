«Зона глобальной политической эскалации»: почему в России раскритиковали претензии США на расширение границ в Арктике

Соединённые Штаты действуют «в грязную» без какой-либо правовой основы, пытаясь расширить свои границы в Арктике, а значит, международное сообщество может не признавать легитимность этого процесса, заявили в Совфеде РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии