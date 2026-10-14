Призёр Олимпиады и хореограф Илья Авербух высказался об уровне парного катания в России. «Российское парное катание стоит на месте? Мы в любом случае являемся одним из мировых лидеров в этом виде.
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