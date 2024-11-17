Уменьшение объема: как производители обманывают покупателей с упаковкой Ирэн ОрлонскаяВ России наблюдается рост применения шринкфляции — метода, при котором производители уменьшают объем упаковок товаров, что позволяет «скрыть» повышение цен.
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