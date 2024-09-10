Жительница Раменского рассказала, что выбежала из дома в пижаме после прилета дрона

Жительница подмосковного Раменского Евгения (имя изменено) рассказала "Газете.Ru", что проснулась от звука взрыва после того, как дрон врезался в жилой дом на Спортивной улице, следующий беспилотник попал в ее дом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии