Депутат из Набережных Челнов пожаловалась генпрокурору России на QR-коды в Татарстане

Депутат горсовета Набережных Челнов от партии «Коммунисты России» Татьяна Гурьева направила обращения к генпрокурору России Игорю Краснову, прокурору Татарстана Илдусу Нафикову и президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой принять меры для отмены системы QR-кодов в регионе.
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