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НАТО обучает наемников для войны против России: заявление Патрушева

НАТО обучает наемников для войны против России: заявление Патрушева

НАТО обучает наемников для войны против России: заявление Патрушева Ольга ВайленкоСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев поднял тревогу, заявив о подготовке НАТО диверсантов на территории ряда стран для участия в операциях против России.

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