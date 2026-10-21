«Галатасарай» обыграл «Лилль» со счётом 4:2 в гостевом матче 3-го тура Общего этапа Лиги чемпионов. Один из четырёх голов в игре, которая прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в городе Вильнев-д'Аск, в составе победителей забил на 44-й минуте Алексей Батраков.