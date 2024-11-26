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Несекретные материалы

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Глава СВР: следующей целью США станет Беларусь

Глава СВР: следующей целью США станет Беларусь

Украина стала несостоявшимся государством, которое не способно поддержать свою экономическую и политическую жизнеспособность.

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Комментарии
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Алексей Тан
Что? Ким Чин ЖОПУ рвёт!??😅🤠. смалик в шляпе ...это ОН...  КИМ ЧИН.
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16 час.
лл
лина любимцева
США нет покоя, если у кого-то все хорошо и нормально. Твари поганые!!
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16 час.
ВД
Вовладар Даров
Эти скоты пиндосские никогда не успокоятся пока им по зубам не дашь!!!
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12 час.

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