Украина стала несостоявшимся государством, которое не способно поддержать свою экономическую и политическую жизнеспособность.
Глава СВР: следующей целью США станет Беларусь
Комментарии
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Алексей Тан
Что? Ким Чин ЖОПУ рвёт!??😅🤠. смалик в шляпе ...это ОН... КИМ ЧИН.
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16 час.
лл
лина любимцева
США нет покоя, если у кого-то все хорошо и нормально. Твари поганые!!
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16 час.
ВД
Вовладар Даров
Эти скоты пиндосские никогда не успокоятся пока им по зубам не дашь!!!
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12 час.
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