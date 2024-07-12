Депутат Госдумы ответил, будут ли мобилизованных увольнять с СВО осенью 2024 года?

Якобы в отпуск могут отправить около 200 тысяч бойцов и еще 150 тысяч – в запас Депутат Госдумы Андрей Картаполов опроверг информацию о массовом увольнении осенью 2024 года военнослужащих, в том числе мобилизованных, которые сейчас находятся на СВО, пишет "Парламентская газета".