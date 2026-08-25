Лучшая защита — госуправление.

Критическую инфраструктуру окружают мерами безопасности Владимир Путин подписал указ о возможности введения временного управления на объектах критической инфраструктуры, чьи владельцы не приняли достаточных мер для обеспечения их безопасности, в том числе против атак БПЛА.
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