Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Лучшая защита — госуправление.

Лучшая защита — госуправление.

Критическую инфраструктуру окружают мерами безопасности Владимир Путин подписал указ о возможности введения временного управления на объектах критической инфраструктуры, чьи владельцы не приняли достаточных мер для обеспечения их безопасности, в том числе против атак БПЛА.

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