300 фактов о Екатеринбурге. Римско-католический приход святой Анны

Факт № 280. Единственный приход Римско-католической церкви в Екатеринбурге был основан в 1876 году. В 1884 году при помощи семьи меценатов Поклевских-Козелл был построен и освящен каменный храм во имя святой Анны.
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