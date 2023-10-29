РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    @@ЛБАЕБЫ  НАЦИСТСКИЕ  уж и  НЕЗНАЮТ  КАКОЙ ЕЩЕ ХРЕНЬЮ  ЗАНЯТЬСА ,  видать  ВСЕ ПРОБЛЕМЫ  ЩЕНЕВМЕРЛИКОВ  уже  РЕШИЛИ ....Борис Джонсон нач...
  • Михаил Еграшин
    Действительно. Власти, традиционно, могли б объявить: "пригодным для жилья", а теперь еще и денег посписывают как на ...Горожане возмущен...
  • Николай Егоров
    Какая может быть у ЖИДА - укра смелость ?Зеленский «украин...

300 фактов о Екатеринбурге. Римско-католический приход святой Анны

300 фактов о Екатеринбурге. Римско-католический приход святой Анны

Факт № 280. Единственный приход Римско-католической церкви в Екатеринбурге был основан в 1876 году. В 1884 году при помощи семьи меценатов Поклевских-Козелл был построен и освящен каменный храм во имя святой Анны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх