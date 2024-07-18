Запрет на движение судов у Пелопоннеса продлен! Греция препятствует перевалке российской нефти

ВМС Греции продлили действие предупреждения, фактически запрещающего движение судов у побережья юго-восточной части Пелопоннеса, а также предотвращающего перевалку российской нефти с судна на судно у берегов Греции, сообщили три источника.
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