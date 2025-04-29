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Иркутск Сегодня

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Роспотребнадзор: в Приангарье растет число отравлений алкоголем и лекарствами

В Иркутской области выросло число отравлений алкоголем и лекарствами. Роспотребнадзор сообщает о 677 случаях острых химических отравлений в первом квартале 2025 года, что превышает прошлогодние показатели на 6,4%.

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