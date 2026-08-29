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ФедералПресс

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ВСУ атаковали Ростовскую область: ранены дети

ВСУ атаковали Ростовскую область: ранены дети

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа, ФедералПресс. Ростовская область в ночь с 28 на 29 августа подверглась массированной атаке ВСУ.

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