Дональд Трамп ставит ультиматум: три недели на капитуляцию Украины Ирэн ОрлонскаяПрезидент США Дональд Трамп поставил перед руководством Евросоюза ультиматум, дав три недели для согласования условий капитуляции Украины.
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