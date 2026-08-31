После происшествия на руднике в Хабаровском крае завели уголовное дело

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после гибели рабочего на руднике, сообщило СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
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