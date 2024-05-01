🛠 Аксёнов поздравил крымчан с праздником Весны и Труда Как считает Глава Крыма Сергей Аксёнов, 1 Мая считается одним из самых популярных праздников в нашей стране.
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🛠 Аксёнов поздравил крымчан с праздником Весны и Труда Как считает Глава Крыма Сергей Аксёнов, 1 Мая считается одним из самых популярных праздников в нашей стране.