Джейк Пол – о драке Масвидаля и Колби: «Хорхе – сука, потому что напал исподтишка»

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол отреагировал на нападение Хорхе Масвидаля на Колби Ковингтона в одном из ресторанов Майами.

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