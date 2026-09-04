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Международная повестка Восточного экономического форума: ключевые темы и задачи

Международная повестка Восточного экономического форума: ключевые темы и задачи

В организационном комитете Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщили о международной повестке форума, который является значимым событием для обсуждения экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами.

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