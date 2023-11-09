Бойцы "Барса" уничтожили два опорных пункта ВСУ на запорожском направлении

Бойцы российского добровольческого отряда "Барс-10" из 136-й бригады уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, рассказал в беседе с РИА Новости командир отряда с позывным "Сатурн".