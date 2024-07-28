AFP: В Сеть слили пароли и анализы израильских олимпийских спортсменов Персональные данные спортсменов из Израиля, которые участвуют в Олимпийских играх в Париже, оказались украдены и обнародованы в соцсетях, пишет Agence France-Presse.
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