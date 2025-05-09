О взаимодействии с участниками СВО и помощи героям Великой Отечественной войны: интервью с председателем Крымского союза ветеранов

Почему не все поисковики вызывают доверие, для чего ветерану «конспиративная квартира» и как мошенники пытались «вскрыть» боевое братство Союза ветеранов? Об этом и многом другом «Крымская газета» поговорила с председателем Крымского республиканского союза ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов (далее – Союз) полковником в отставке Георгием Бесстраховым.
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