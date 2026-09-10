Трамп пообещал американцам по 5000 долларов, если республиканцы победят на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый взрослый американец может получить по 5000 долларов так называемых «дивидендов Трампа», если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом после ноябрьских промежуточных выборов.
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