Четверо мигрантов притворились дынями, чтобы попасть в Россию. Однако замысел приезжих не удался - они попались полиции.
Мигранты притворились дынями, чтобы попасть в Россию: Полиция вскрыла хитрость в Саратовской области
Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Что интересно...мигранты, в любой точке России, говорят одно и тоже.....Что это их земля, что они тут хозяева, что русские отняли у них их исконные земли, что русские алкоголики и тупицы.... И еще много чего плохого! КАК БУДТО ВСЕ ЭТО ОНИ СЛЫШАЛИ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА. КАК БУДТО ИХ КТО ТО УЧИЛ ТАК ГОВОРИТЬ.! И ОНИ ВЕДЬ ВЕРЯТ ВО ВСЕ ЭТО!!!
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7 час.
Балу -
Да закройте вы, в конце концов, границу и перестаньте раздавать российское гражданство всем этим чурбанам!... А они, дебилы, сами себе постоянно придумывают развлечение - как русский народ можно из себя вывести... Выведете русский народ из себя, но только тогда не только чурбанам, но и вам тяжко придется...
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6 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Думца это чирий на здоровом теле,как от него избавится вот вопрос?
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2 час.
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