Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 412 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Алексеенко
    Франц Клинцевич, необходимо серьёзно разбираться с аварией с поездом. "В том числе и с нашими должностными лицами, п..."Идут на любые ри...
  • Валентин Поляков
    БРЕДЯТИНА ПОЛНЕЙШАЯ! АВТОРА – РАССТРЕЛЯТЬ!СВО стала лучшим ...
  • Александр Рус
    а может после извинения пора уже просто сжигать баранов?"Буду извиняться,...

Мигранты притворились дынями, чтобы попасть в Россию: Полиция вскрыла хитрость в Саратовской области

Мигранты притворились дынями, чтобы попасть в Россию: Полиция вскрыла хитрость в Саратовской области

Четверо мигрантов притворились дынями, чтобы попасть в Россию. Однако замысел приезжих не удался - они попались полиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентина БогдановаШирочкина
Что интересно...мигранты, в любой точке России, говорят одно и тоже.....Что это их земля, что они тут хозяева, что русские отняли у них их исконные земли, что русские алкоголики и тупицы.... И еще много чего плохого! КАК БУДТО ВСЕ ЭТО ОНИ СЛЫШАЛИ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА. КАК БУДТО ИХ КТО ТО УЧИЛ ТАК ГОВОРИТЬ.! И ОНИ ВЕДЬ ВЕРЯТ ВО ВСЕ ЭТО!!!
Ответить
7 час.
Балу -
Да закройте вы, в конце концов, границу и перестаньте раздавать российское гражданство всем этим чурбанам!... А они, дебилы, сами себе постоянно придумывают развлечение - как русский народ можно из себя вывести... Выведете русский народ из себя, но только тогда не только чурбанам, но и вам тяжко придется...
Ответить
6 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Думца это чирий на здоровом теле,как от него избавится вот вопрос?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх