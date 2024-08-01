Мигранты притворились дынями, чтобы попасть в Россию: Полиция вскрыла хитрость в Саратовской области

Валентина БогдановаШирочкина

Что интересно...мигранты, в любой точке России, говорят одно и тоже.....Что это их земля, что они тут хозяева, что русские отняли у них их исконные земли, что русские алкоголики и тупицы.... И еще много чего плохого! КАК БУДТО ВСЕ ЭТО ОНИ СЛЫШАЛИ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА. КАК БУДТО ИХ КТО ТО УЧИЛ ТАК ГОВОРИТЬ.! И ОНИ ВЕДЬ ВЕРЯТ ВО ВСЕ ЭТО!!!