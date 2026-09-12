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Мировое обозрение

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RND: Почти 40% немецких муниципалитетов продолжают общение с Россией

RND: Почти 40% немецких муниципалитетов продолжают общение с Россией

Почти 40% немецких муниципалитетов, несмотря на официальную линию Берлина на сворачивание связей с Москвой, продолжают поддерживать неформальные контакты с российскими городами-побратимами.

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