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В Ленобласти вводят временный лимит на АЗС до 1 октября

До 1 октября в Ленобласти действует лимит — не больше 30 литров топлива за один раз. Мера продлится временно, ее ввели из‑за дефицита АИ‑95 и повышенного спроса.

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