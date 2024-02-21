Визит Лаврова в Венесуэлу сочли сигналом для Запада

США не сумели подорвать крепкие отношения между Россией и Венесуэлой. На это указывает визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в латиноамериканскую страну, указал советник Международной кризисной группы Мариано де Альба.
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