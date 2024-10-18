РЖД вводит подъемные в 150 тысяч рублей для привлечения персонала

Компания РЖД представляет новый механизм привлечения персонала, о чем рассказал «Интерфакс». Новая инициатива предусматривает выплату «подъемных» в размере 150 тысяч рублей для машинистов и их помощников при поступлении на работу.
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