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РЖД вводит подъемные в 150 тысяч рублей для привлечения персонала

РЖД вводит подъемные в 150 тысяч рублей для привлечения персонала

Компания РЖД представляет новый механизм привлечения персонала, о чем рассказал «Интерфакс». Новая инициатива предусматривает выплату «подъемных» в размере 150 тысяч рублей для машинистов и их помощников при поступлении на работу.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Лучше бы сделали подъемные при оформлении на службу в полицию, скоро никого не останется!!!!
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19 час.

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