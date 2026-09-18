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Регион 29

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В МВД объяснили, как действовать родителям при угрозах ребенку

В МВД объяснили, как действовать родителям при угрозах ребенку

По словам представителя МВД Антона Растащенова, для раскрытия преступления важно фиксировать переписки, номера телефонов, адреса почты и данные банковских операций, если они были.

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