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  • Наталья Котельникова
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"Мама плачет, уток рвётся спасать": Откровения сумевших вырваться из Суджи

"Мама плачет, уток рвётся спасать": Откровения сумевших вырваться из Суджи

В минувший вторник, 6 августа, когда мощная группировка войск ВСУ вторглась на приграничную территорию Курской области, оттуда массово начали уезжать местные жители – зачастую под прицельным огнём противника.

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