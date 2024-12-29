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В Мариуполе состоялось новогоднее представление для детей из ДНР

Атмосферу новогоднего волшебства смогли ощутить дети из Донецкой Народной Республики. Мариупольский драмтеатр подготовил красочное праздничное представление, на котором каждый зритель получил только яркие эмоции.

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