Производитель электротранспорта для Петербурга вложит 600 млн в модернизацию мощностей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля, ФедералПресс. Производитель городского электротранспорта, у которого имеется производственная площадка в Петербурге, инвестирует в модернизацию своих мощностей 600 млн рублей.
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