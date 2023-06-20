На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись премьер-министра Украины (2010—2014 гг.) Николая Азарова: Зеленский осознаёт, что если он не добьётся нужного для Запада результата при летне-осеннем наступлении, то его начнут «сливать».
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись премьер-министра Украины (2010—2014 гг.) Николая Азарова: Зеленский осознаёт, что если он не добьётся нужного для Запада результата при летне-осеннем наступлении, то его начнут «сливать».
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