Роботов научили искать дорогу по принципу человеческой памяти

Инженеры МФТИ вместе со специалистами из Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» (ФИЦ ИУ) РАН и Научно-исследовательского института AIRI предложили новую методику ориентации роботов в пространстве, которая позволяет и не прибегать к помощи глобальных систем позиционирования, быстрее рассчитывать маршрут, не зависеть от ошибок и более экономно использовать память.
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