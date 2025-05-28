Открытое занятие по ФЭМП с использованием логических блоков Дьенеша.

20 мая в специальной группе #2 для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата прошло открытое занятие по формированию элементарных математических представлений с использованием логических блоков Дьенеша.
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