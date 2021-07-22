Где используются шланги из термоэластопласта?

Если начать рассматривать в целом, термопластиковые рукава, то нужно учитывать и понимать, в целом, они выполняются из высокотехнологичного полиуретанового термопластика, который является устойчивым к износу, маслам, атмосферному воздействию.
Если начать рассматривать в целом, термопластиковые рукава, то нужно учитывать и понимать, в целом, они выполняются из высокотехнологичного полиуретанового термопластика, который является устойчивым к износу, маслам, атмосферному воздействию.
Свежие комментарии