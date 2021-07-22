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Где используются шланги из термоэластопласта?

Где используются шланги из термоэластопласта?

Если начать рассматривать в целом, термопластиковые рукава, то нужно учитывать и понимать, в целом, они выполняются из высокотехнологичного полиуретанового термопластика, который является устойчивым к износу, маслам, атмосферному воздействию.

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