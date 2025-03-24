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Царьград

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Академия "Молодежь Москвы": Дизайн, маркетинг и код в "Технограде"

Академия "Молодежь Москвы": Дизайн, маркетинг и код в "Технограде"

Академия "Молодежь Москвы" на ВДНХ открывает курсы по дизайну, маркетингу и программированию. В проекте представлены направления "Цифровое пространство", "Личный бренд" и "Медиасреда".

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