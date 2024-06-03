Эксперт рассказал, какую опасность скрывают мобильные телефоны

Смартфон — это не просто средство для звонков и сообщений, но и хранилище личной информации.Эксперт Дмитрий Галов рассказал в интервью изданию «Аргументы и Факты», какие опасности таят в себе мобильные телефоны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии