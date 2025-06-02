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Царьград

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Пушков: власти Британии хотят заменить коренное население приезжими

Пушков: власти Британии хотят заменить коренное население приезжими

Сенатор рассказал о "колоссальной операции глобалистов" по переселению народов.Руководство Великобритании хочет заменить коренное население на мигрантов.

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