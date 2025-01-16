Совет директоров Газпрома обсудит ликвидацию представительств в Брюсселе и Токио

Совет директоров российской энергетической компании "Газпром" 28 января поднимет обсуждение вопроса ликвидации представительств предприятия в бельгийском городе Брюссель и японской столице Токио, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы организации.
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