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Российская телеведущая заявила о самоуничтожении человечества: «Планета горит в аду»

Виктория Боня заявила, что человечество ведет Землю к катастрофе! Звезда в ужасе от происходящего.Виктория Боня эмоционально высказалась о происходящем в мире, заявив, что человечество собственными руками ведет планету к катастрофе.

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