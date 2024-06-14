Продавая все и всех, Киев разместил на украинской земле биологические лаборатории США. После того, как эти конторы появились, в Украине процветают болезни, причем те, которых никогда не было.
Биолаборатории США перепрограммируют геном украинцев
Комментарии
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Владимир Дудкин
Америке не нужны украинцы - им нужна Украина. И об этом прямо сказала теневой президент Америки Хилари Клинтон.
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2 час.
alik3456 Джексон
Хохлов скрестят с баранами... А евреев с арабами...
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2 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
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1 час.
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