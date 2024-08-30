Политолог назвал Польшу главным агентом США в ситуации вокруг "Северных потоков"

Обвинение Германией гражданина Украины в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" можно расценить как фарс США, в котором Польша принимает участие в своих интересах, заявил в беседе с "Известиями" политолог Иван Мезюхо.
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