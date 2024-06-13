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Тюкавин о «Динамо»: «Когда «Балтику» обыграли, Овечкин прислал голосовое сообщение: «Давай, Тюка! Все в ваших руках. Давно ждем чемпионства»

Капитан «Вашингтона» – воспитанник ХК «Динамо». — С Овечкиным познакомились, когда он за ваше «Динамо» против «Амкала» сыграл? — Да.

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