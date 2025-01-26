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Кузяев: «Очень приятно, что «Зенит» до сих пор проявляет ко мне интерес. Мне дали понять — двери всегда открыты»

Кузяев: «Очень приятно, что «Зенит» до сих пор проявляет ко мне интерес. Мне дали понять — двери всегда открыты»

Бывший футболист «Зенита» Далер Кузяев, который в настоящее время является игроком французского «Гавра», высказался об интересе к нему со стороны петербургской команды.

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