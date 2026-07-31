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Daily Storm

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Испания столкнулась с крупнейшим за несколько лет миграционным кризисом, в страну проникли десятки тысяч человек

Испания столкнулась с крупнейшим за несколько лет миграционным кризисом, в страну проникли десятки тысяч человек

По меньшей мере погибли 19 мигрантовВечером 30 июля в испанский автономный город Сеута из Марокко могли проникнуть около 40 тысяч человек — таковы оценки Гражданской гвардии, которые приводит газета El Confidencial.

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