Что известно о выжившем захватчике заложников в СИЗО. Готовил теракт с женой, учился делать СВУ

Shot: в Ростове выжил один из захвативших заложников в СИЗО, его прооперировалиОбстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, 16 июня 2024 годаФедор Ларин/РИА Новости Одному из участников захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону Дмитрию Камнееву (по другим данным, Даниилу Камневу) чудом удалось выжить.
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