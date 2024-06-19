Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Что известно о выжившем захватчике заложников в СИЗО. Готовил теракт с женой, учился делать СВУ

Что известно о выжившем захватчике заложников в СИЗО. Готовил теракт с женой, учился делать СВУ

Shot: в Ростове выжил один из захвативших заложников в СИЗО, его прооперировалиОбстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, 16 июня 2024 годаФедор Ларин/РИА Новости Одному из участников захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону Дмитрию Камнееву (по другим данным, Даниилу Камневу) чудом удалось выжить.

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Комментарии
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Андрей
добить рука не поднялась? как бы не пожалеть потом.
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17 час.

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