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Культуромания

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Религиозный активист требует от Шнурова 10 млн рублей за пропаганду асоциального образа жизни

Религиозный активист требует от Шнурова 10 млн рублей за пропаганду асоциального образа жизни

Глава монашеско-рыцарского ордена «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов обвинил лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в пропаганде асоциального образа жизни, неуважении к обществу и обогащению на этом, сообщает Telegram-канал Mash.

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